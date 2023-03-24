Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Araştırma: 'Çok eşlilikte aşırıya kaçmak' deniz fillerine erken ölüm getiriyor

Araştırma: 'Çok eşlilikte aşırıya kaçmak' deniz fillerine erken ölüm getiriyor

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle İç kesimler ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, hava, Pazar gününe kadar gökgürültülü sağanak yağışlı diğer günler parçalı bulutlu geçecek.

Meteoroloji Dairesi, 23-29 Mart tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını bildirdi.

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