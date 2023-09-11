KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta özellikle çalışma hayatınız ve iş arkadaşlarınızla olumlu başlangıçlara ve durumlara adım atabilirsiniz. Ayrıca maddi konularda her ne kadar aman dikkat desem de bu hafta olumlu durmakta v

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta yeni bir aşk, ilişki kapınızı çalabilir. Sürpriz buluşmalar ve kalp çarpmaları neden olmasın? Fakat diğer yandan gayrimenkul konularına ve aile büyükleri ile olan ilişkilerinize azami düzeyde dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Olmadık gerilimlere açık bir haftadan geçecek olabilirsiniz bu hafta.

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağımız Başak burcundaki yeniay sizin haritanızın en dip alanında gerçekleşecek ve gayrimenkul konularında al baştan bir yenilik içine girebilirsiniz. Taşınmanız, ev almanız, satmanız veya tadilata girişmeniz mümkün görünmekte. Bunun yanında yakın çevrenizle ufak tefek tatsızlıklara da açık duruyorsunuz diyebilirim.

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Başak burcunda yaşanacak olan bu yeniay sizi kısa yollara gel-git yaptırtabilir. Ayrıca iletişim, yakın çevrenizle çözülmesi gereken meseleleriniz varsa bu hafta yeni bir başlangıçla üstesinden gelebilirsiniz. Bu hafta ayrıca para konusunda dikkatli olması gereken burçlardan da biri sizsiniz. Kredi kartını kasaya kilitleyin derim.

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta yaşanacak olan yeniay size en çok maddi konularda hoşluk kazandıracak diyebilirim. O nedenle her ne kadar kriz var desem de bu hafta bir anda önünüze bir fırsat gelebilir. Bunu sonuna kadar değerlendirmeye bakın. Bu hafta kendiniz için özellikle estetik konusunda bir müdahaleye kalkışacaksanız hiç yeri değil, ertelemeniz iyi olur.

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Burcunuzda gerçekleşecek olan yeniay bu hafta sizi genel anlamda yeni başlangıçlara davet ederken diğer yandan aşk ve ilişkiler konusunda da pek bir davetkar davranacak. Para konusunda ise kendinizi riske girip girmemek arasında bulabilirsiniz. Bu noktada karar vermekte zorlanırken mutlaka bir bilenden akıl almanızı tavsiye ederim.

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu hafta yaşanacak olan Başak burcundaki yeniay sizi özellikle kafanızın arkasında yani psikolojinizle ilgili olarak olumlu yönde etkileyebilecek etkilere sahip. Bunun yanında sosyalleşirken ve özellikle bunu internet üzerinden yapacaksanız kime ne yazdığınıza ne gönderdiğinize dikkat etmenizi tavsiye edeceğim.

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta yaşanacak olan yeniay sizi sosyal yaşamınızda olumlu bir şekilde etkilerken bu etkiyi aynı zamanda yakın çevreni, ortaklık ve evliliğinizde de görebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken konu ise ortak gelirler ve kariyer olacaktır. Konum olarak sizden yukarıda duran amirlerinizle, müdürlerinizle takışmamaya gayret edin.

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağınız Başak burcundaki yeniay sizin para, çalışma hayatı ve kariyer ile ilgili konularda hareketlendirecek gibi görünmekte. Bu anlamda önünüze bazı fırsatlar gelecek olabilir. Bunları doğru değerlendirmenizi tavsiye ederim. Eğer akademik ve uzak yerlerle ilgili işiniz varsa daha dikkatli davranmanız sizin için iyi olacaktır.

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu hafta kariyer ve iş konularında dikkatli olmanızı önerirken diğer yandan aşk ve ilişkiler konusunda ani gelişmeler yaşarsanız şaşırmayın olur mu? Bir de bu hafta devlet baba ile veya büyük şirketlerle işiniz varsa bunları hallederken özenli davranmanız gerekecek. Ufak hataların bazen büyük sonuçları olabilir.

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağınız bu yeniay sizi alacak verecek ve krediler konusunda hareket almaya itecek olabilir. Ayrıca yatırım yapmak uzun vadeli işlere girişmek konusunda da aklınız biraz karışabilir. Bu hafta ne olursa olsun bir tek odağınız parada olursa iyi olur. Vurgu daha çok bu konuda görünmekte.

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta balık burcunda yaşayacağınız yeniay sizi evlilik ve ortaklıklar konusuna hızlı bir biçimde çekebilir. Bunun yanında bu hafta sosyal hayatınız ve yakın çevrenizle de gayet güzel zamanlar geçirmeniz olası. Bu süreçte sağlığınıza dikkat ettiğiniz sürece herhangi majör bir sorun yaşayabileceğinizi sanmıyorum.