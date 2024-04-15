Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta hayatınızla ilgili değiştirmek istediğiniz ve yeni başlangıçlar yapabilmeniz adına sizi engelleyen konulardan, kişilerden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Geçmişin duygusal yükleri bu hafta sizi biraz daha melankolik bir yapıya sürükleyebilir. Ev ve aile yaşamınız, hayat düzeniniz ve kendinizi iyi hissedeceğiniz alanlar ile ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Eski aşklar, eski sevgililer bu hafta hatırınızda olacak. Belki de bitmeyen duyguların peşinden koşacak olan kişi siz olabilirsiniz. Finansal anlamda toprak yatırımları için güzel şanslar yakalayabilirsiniz. Daha önce yatırım yaptığınız işler ve yatırım araçları konusunda kazançlar sağlayabilirsiniz. Ancak borsa ve dijital yatırımlarınıza dikkat etmelisiniz. Sağlığınızla ilgili konulara, yeme içme konusunda zehirlenmelere dikkat etmelisiniz.

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu hafta hayatınızda önemli değişiklikler meydana gelecek. Finansal olarak büyük bir değişimin eşiğindesiniz. Hayatınız pek çok anlamda değişime uğrayacak. Değer verdiğiniz şeylerin gerçek değerini anlama fırsatı yakalayacaksınız. Finansal anlamda sezgileriniz sizi büyük bir kazanç yakalamaya sürükleyebilir ancak abartılı yaklaşımlardan uzak durmalısınız, temkinli hareket etmek büyük riskleri ortadan kaldıracaktır. Yakın çevreniz ve ailenizle ilgili konular gündeminizde olurken, hafta sonu duygularınızı tamamen açığa çıkartacak ve hayatın hangi alanında daha şanslısınız bunun sonucuna erişeceksiniz. Sevdiğiniz insanlar ve kendinizle ilgili konularda güveninizi zedeleyecek meseleler gündeme gelebilir. Sakin hareket etmenizde fayda var.

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta finansal konular, yatırımlar, harcamalar konularıyla ilgileneceksiniz. İç dünyanızda o kadar çok şey değişiyor ki, artık kime güvenmeniz gerektiği konusunda sizi hayrete düşürecek konular meydana gelebilir. Eski arkadaşlarınız, dostlarınızla iletişim halinde olacaksınız. Öğrendiğiniz şeyler, hayatta kime güvenebileceğiniz konusunda büyük bir sorguya girmenize neden olabilir. Bir süredir kariyer konusundaki durağanlığınız yerini hareketliliğe bırakacak. Uzun süredir üzerine çalıştığınız konular ortaya çıkmaya başlıyor. Merkür’ün retro sürecini unutmadan ortaya çıkaracağınız işler ile ilgili daha yavaş hareket etmelisiniz. Hızlı olmak yanlış anlaşılmanıza neden olan olaylara sebep olabilir.

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu hafta kariyer hayatınızla ilgili başarılarınız ön plana çıkacak. Ortaya çıkardığınız iş ve size verilen destek ile geçmişte başaramadığınız pek çok şeyi başarmış olacaksınız. Kendinize olan güveniniz artıyor. Ancak bazı dostlarınıza veda edebilirsiniz. Eskiden tanıştığınız insanlardan tavsiye almak ve onlarda dertleşmek isteyebilirsiniz. Bu hafta hayatınıza çok farklı insanların dahil olduğuna şahit olacaksınız. Bu insanların sizin hayatınızda uzunca bir süre yer alacağını unutmayın. 2038 yılına kadar bu insanlar ile yolculuğunuz devam edecek ve karşılıklı olarak birbirinizi büyütecek, geliştireceksiniz. Çevreniz, sosyal konumunuz tamamen değişmeye başlıyor, sizin için büyük bir yolculuk ve değişimin bir önceki adımındasınız. Kaderinizi değiştirecek olayların meydana gelecek, Temmuz ayına kadar karşılaştığınız her durum hayatınızda önemli kararlar almanıza neden olacak deneyimleri beraberinde getirecek.

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta olaylara, inandığınız şeylere olan inancınız, bağlılığınızı ortaya koymanız gerekebilir. İç dünyanızdaki hesaplaşmayı tamamlayıp, artık hayatınızdaki yeniliklere katıldığınızı ve kabullendiğinizi hissedeceksiniz. Başka bir ülkeye gitmek veya yer değişim konuları bu hafta gündeminizde olabilir. Eskiden gittiğiniz, gördüğünüz ve kültürel olarak kendinizi yakın hissettiğiniz ülkelere veya şehirlere tekrar ziyaret gerçekleştirebilirsiniz. Belki de eğitim hayatınızla ilgili alanları ziyaret etmek, hocalarınızla tekrar bir araya gelmek mesleki yaşamınızla ilgili konulara katkı sağlayabilir. Finansal anlamda kendinizi zorlayacak harcamalar yapabilirsiniz. Kariyeriniz ve kaderinizde önemli değişimler meydana gelebilir. Belki de artık bazı şeyleri kontrol etmeyi bırakıp, akışa teslim olacaksınız. Hem aşk hayatınız hem de kariyerinizle ilgili önemli değişim süreçleri başlıyor. Ofisiniz veya çalıştığınız kurum değişebilir. Birden bire kendinizi hukuki bir sürecin içinde bulabilirsiniz. Özellikle sigorta ödemeleri, vergiler ve muhasebe kayıtlarıyla ilgili sorunlar gündeminizde olabilir.

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta özgürleşme ve bağımsızlaşma isteğiniz artarken, sorumluluklarınızı tekrar tekrar hatırlayacağınız olaylar ile karşılaşabilirsiniz. Finansal açıdan yaptığınız harcamaların, yatırımların sonuçları ile ilgileneceksiniz. Ticari girişimleriniz ile ilgili hukuki sıkıntılar meydana gelebilir. Eğitim hayatınızla ilgili dikkatinizi dağıtan ve sizi başarısızlığa sürükleyen gelişmeler meydana gelebilir. Hayatın kontrolü sizden alınmış ve sürekli olarak başkalarının söylemleri, düşünceleri üzerine hareket ediyormuş gibi hissedebilirsiniz. Hafta biterken kendi duygu ve düşüncelerinizi daha net bir şekilde ortaya koyacaksınız. Bu durum bazı insanları hayatınızdan uzaklaştırmanıza, ortaklıkların veya ilişkilerin yara almasına neden olabilir. Finansal açıdan kendinizi hazır hissetmiyorsanız ortaklıklar ve ilişki yönetimi konusunu tekrar düşünmenizde fayda var.

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta beraber çalıştığınız insanlar ile aranıza mesafeler girebilir. Partnerinizle veya hayatınızda ortak amaçlar yürüttüğünüz insanlar ile orta noktada buluşmak zor olabilir. İnsanların düşünceleri ve fikirleri, kendilerine yönelik davranışları kendinizle ilgili geliştirmeniz gereken alanları size açıkça gösterir durumda olacak. Finansal konularda hem büyük bir şans hem de kayıplar yaşayabilirsiniz. Üreme organları ve karaciğerinizle ilgili sağlık kontrollerinizi aksatmamalısınız. Bu dönemde bedeniniz size bir uyarı gönderiyor olabilir. Durup kendinizle ilgili gerçekleştiremediğiniz ve sürekli olarak ertelediğiniz konulara odaklanın. Kimin için ve ne için hayatınızda kendi karar ve düşüncelerinizden feragat ettiğiniz ve bu durumun sizin bedeninize etkisi ne oldu düşünmelisiniz. Etrafınızdaki insanların dominant davranışları alışık olmadığınız bir baskı hissetmenize neden olabilir. Burada fark etmeniz gereken şey artık nerede kendi düşüncelerinizi ifade etmeniz gerektiği. Artık insanları dinlemek bir çözüm olmayabilir. Belki de sizin de anlatmaya ihtiyaç duyduğunuz şeyler olabilir. Zihninizi ve duygularınızı serbest bırakın.

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, çalışma hayatınızla ilgili önemli bir hafta ile karşı karşıyasınız. Ortaklarınız veya çalışma arkadaşlarınızın davranışları, tutumları onlara karşı güveninizi zedeleyebilir. Partnerinizin şu ana kadar hiç fark etmediğiniz alışkanlıkları veya karakter değişimini gözlemleyebilirsiniz. Ortaklı işler için artık bir sona yaklaşmış olabilirsiniz. Birkaç haftadır size vadedilen şeylerin tam tersine hareket edildiği ve çalışanlarınızın veya çalışma arkadaşlarınızın size ihanet ettiğini tespit edebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konulara önem göstermelisiniz. Üst solunum yolu rahatsızlıkları, sindirim sorunları sizi bu hafta zorlayabilir. Aile ve eşiniz arasındaki ilişkinin farklı bir yöne evrildiğiniz fark edebilirsiniz. Kariyeriniz için kontrolü ele almanın vakti gelmiş olabilir belki de beraber çalıştığınız insanların hiç fark etmediğiniz yüzüyle karşılaşabilirsiniz. Hayatınızdan bir anda pek çok insanın uzaklaşmasına şahit olacaksınız. Ancak yerlerine yeni insanlar elbette gelecektir bu hafta biraz hayatınızdaki sistematiği değiştiren olaylar art arda gelecek.

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu hafta finansal konular, harcamalar konusu ile ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızla ilgili büyük bir değişim süreci başlıyor. Bu değişim sırasında belki de sizi yavaşlatan, sınırlarınızı aşan insanlardan uzaklaşma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Eskiden tanıdığınız ve bağ kurduğunuz, sevgi duyduğunuz insanlar ile bir araya gelebilirsiniz. Bu hafta eski aşkların tekrar gündeme gelişi sizi oldukça şaşırtacak. 2010 yılı sonrasında aldığınız kararların hayatınızdaki etkilerini düşünebilir ve o zaman aldığınız fevri kararların kendinize etkisini tartabilirsiniz. Bu hafta benzer bir içgüdüyü çalıştıracak cinsten. Geçmişte köklerinizden, ailenizden ve eski duygularınızdan arınmak için çıktığınız yolculukta neler yaşadıysanız şimdi iş yaşamınız ve hizmet alanlarınızla ilgili konularda yapacağınız değişimler sizi farklı bir sürece taşıyacak. Bu durum iş yaşamınızla ilgili bir serüveni tetikliyor. 2038 yılına kadar çalışma alanlarınızda çok fazla insan ile tanışacak ve çok farklı insanlar ile çalışma fırsatı yakalayacaksınız. 2038 yılında ise sistem size mali anlamda pek çok şeyin sıfırlanacağını gösteriyor. Bu süreci doğru değerlendirmek ve hayattaki başlangıçlarınızı vazgeçtiğiniz şeyleri ve değerleri üzerine düşünerek hareket etmelisiniz.

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu hafta beraber çalıştığınız insanlar ile farklı yolculuklara çıkmak gibi bir arzunuz olabilir. Ortaklıklarınız, çalıştığınız insanlar, mali durumunuzla ilgili konularla ilgileneceksiniz ve tüm bunların yönetimini üstlenmeniz, sorumluluklarınızı arttırmanız gerekebilir. Çocuklarınızın geleceği ile ilgili beklenmedik fırsatlar ile karşılaşabilirsiniz. Bekar olan oğlaklar için heyecanı yüksek aşk göstergeleri mevcut. Ancak aileniz ve yakın çevrenizin yaşayacağınız ilişkiye onayı olmayabilir. Bu anlamda aileniz ile bir anlaşmazlığa düşebilirsiniz. Ev ve yaşam alanlarınızla ilgili düzenleme yapmak belki de yeni bir eve taşınmak gibi konular gündeminizde olabilir. Artık aileniz ile beraber hareket edemeyeceğinizi ve bireysel sorumluluklarınıza daha fazla odaklanmanız gerektiğini gözlemleyeceksiniz. Bu dönemde harekete geçmenizi engelleyen anlaşmalar, sözleşmeler olabilir ancak mayıs sonrasında engel olarak gördüğünüz pek çok şeyi ortadan kaldırma gücüne erişeceksiniz. Hayatınızı ve geçmişinizi tamamen değiştirme dönemindesiniz.

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu hafta beraber çalıştığınız insanlar, hizmet aldığınız kurumlar, iş ortaklarınızla ilgili konular gündeminizde olacak. Hayatınızda köklü değişimlerin yaşanacağı bu hafta geçmişinizi sorgulamanıza ve son 14 yıllık süreçte yaşadığınız ve kurduğunuz bağları tekrar gözden geçirmenize sebep olacak. Değişim sizin için alışılması güç bir süreç olabilir. Aileniz ile ilgili ve yaşam alanlarınızla ilgili büyük bir değişikliğe doğru gidiyorsunuz. Bu sadece basit bir ev değişimi olmayabilir, siz kökleriniz ve bağlı olduğunuz insanlar ile vedalaşma sürecindesiniz. Bu süreçte geçmişe yönelik öfkenize yenik düşebilirsiniz. Öfke duyduğunuz şey aldığınız kararlar ve geliştirdiğiniz stratejiler mi yoksa gerçekten akrabalarınız ve ailenizin bilinç altınıza ektiği tohumlar mı? Bu hafta geçmişiniz, çocukluğunuz ile ilgili pek çok açılımı yaşayacağınız bir hafta. Hayatta yeni maceralara atılmadan artık çocukluğunuz ve özbenliğiniz ile barışma zamanı gelmiş olabilir. Sizi acıtan şeyler insanların size olan davranışlarından ziyade sizin onlar ile ilgili düşünceleriniz olabilir.

Balık Burcu: Sevgili Balık, aşk hayatınızla ilgili konular, çocuklarınızla ilgili meseleler haftanın ana konuları arasında olacak. Bu hafta yaşam boyu aldığınız sorumluluklar, çalışma alanlarınız, birliktelikleriniz, hayatınızdaki insanlar ile ilgili bir sorgu içine girebilirsiniz. Kardeşleriniz ve yakın akrabalarınızla ilgili sizi şaşırtacak büyük değişimler meydana gelebilir. İnsanlara verdiğiniz değer ya da yüklediğiniz anlamı sorgulayabilirsiniz. Yatırımlarınızla ilgili önemli ölçüde değişiklikler meydana gelebilir. Kariyer hayatınızla ilgili çok önceden düşünüp harekete geçmediğiniz konular sizi biraz zorlayabilir. Ticari konularda kayıplar yaşanabilecek bir hafta var önümüzde. Araç arızaları ve mekanik aletler ile ilgili arızalar günlük yaşamınızı zorlayabilir. Bu hafta ticari anlamda büyük fırsatlar yakalayabilirsiniz bu nedenle karşınıza çıkan fırsatları doğru analiz etmeniz ve aceleci davranmamanız gerekli. Kazanç sağlayacağınız yatırımlarınızla ilgili asıl göstergeyi mayıs ayında göreceksiniz. Bu nedenle kayıp gibi gördüğüz şeyler hakkında aceleci davranmamalısınız.