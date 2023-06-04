KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta maddi konulara dikkat ettiğiniz sürece çok büyük sorun yaşamazsınız ve tabii bir de aşk var. Aşk konusunda da varsa bir partneriniz ağzınızdan çıkan sözcüklere aman dikkat derim!

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu haftayı biraz üzerinizde baskı varmış gibi hissederek geçirebilirsiniz. Para konusunda eğer uğraşırsanız bir çözüm yolu bulacağınızı söylemek mümkün. Gayrimenkul konularına bu hafta hiç girmeyin derim.

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Bu hafta kardeşlerinizle ve yakın çevrenizle olan ilişkinize dikkat etmeniz gerekecek. Yayıncılık ve yurt dışı konularında ise olumlu gelişmeler olabilir. Uzun yol planları yapmak için güzel zamanlar. Kariyerde de yine ümir vadeden durumlar söz konusu olabilir.

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Maddi anlamda buı hafta bazı sıkıntılı gelişmeler sizi bulabilir. O nedenle daha dikkatli alışveriş yapmanızda fayda var. Ayrıca bu hafta iç görü kazanmak için güzel çalışmalar yapabilirsiniz.

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta eğer önemli kararlar verme aşamasında iseniz, bu kararları mümkünse bir iki hafta öteleyebiliyorsanız öteleyin. Kariyer, iş güç meselelerinde konuşurken çok dikkat edin, olur mu?

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu hafta, sağlık, evlilik, ortaklık ve iş arkadaşlarınızla olan ilişkinizde dikkatli konuşup doğru kararlar vermeye gayret edin derim. Neden kaynaklandığını anlamadığınız öfke patlamaları olabilir.

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu hafta değer olarak büyük bir şeyler satın almak niyetindeyseniz en azından bunu bu ay sonuna kadar ertelemenizde fayda var. Hele kredi çekerek, borçlanarak bir işe kalkışmayın derim.

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta aşkta kazanıp parada kaybeden burç sizin burcunuz gibi görünmekte. Ortaklık ve iş yönetimi konusunda ağzınızdan çıkanı kulağınız duyduğu sürece aslında bu hafta sıkıntı yaşamazsınız.

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta ev işleri ciddi bir biçimde gündeminize oturacak gibi görünmekte. Buna çocuğunuz varsa onunla ilgili konuları da ekleyin. Fakat ev değiştirmek, tadilat için iyi bir hafta olmayabilir.

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu hafta özellikle sağlık konusunda daha özenli ve dikkatli davranın kendinize. Uyku ve sinir sisteminizde sıkıntılar yaşamanız olası. Para konusunda gereksiz cengaverliğe kalkışabilirsiniz.

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu hafta annenizle, babanızla, hısım akraba kim varsa onlarla iyi geçinmeye bakın derim. Ufak tefek sorunlar baş gösterebilir. Hele işin içinde para konusu da varsa iki kere daha dikkat edin.

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta öyle her şeyi pek bir kendinize dert edinir bir haliniz olacak. Kardeş ve yakın çevrenizle ilişkinizi korursanız bu hafta sizin için gayet güzel geçecek. Para konusunda şansınızı deneyin derim.