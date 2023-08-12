

İthal ürünlerde 38 numunede 27 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 11 ürüne rastlanılmıştır.

ORC Foods ait Elma Grannyde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Svs Tic. Ltd ait Kiraz(1),Kiraz(2) , Armut S.M ve Siyah Erik(1),Siyah Erik(2)de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.



Halil Kasap Paz. ait Elma Granny ve Kirazda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Bekir Cura’ya ait Kirazda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Onbaşı İşl. ltd. ait Kirazda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Coşkun-Nur Otomotiv Ltd. ait Kirazda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerde 24 numunede 18 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 3, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlanılmıştır.

Minareliköy sahibi Salih Dağcılar ve Kalavaç köyü sakini Hüseyin Talipoğluna ait Babutsada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.

Yeşilyurt köyü sakini Hüseyin Özyüksel’e ait Sultani Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğimden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Mağusa sakini Özer Özütemiz’e ait Hıyarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Haspolat köyünde Bayur Tarım’a ait Molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.

Geçitköy sakini Mustafa Seyfiye ait Sultani Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

