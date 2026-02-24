Polis Basın Subaylığı, 16–22 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisinde ülke genelinde toplam 45 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı. Kazaların 21’i yaralanmayla, 24’ü ise hasarla sonuçlandı. Yaralanmalı kazalarda toplam 28 kişi yaralandı.

Aynı dönemde meydana gelen kazaların başlıca sebepleri; süratli araç kullanmak (11), kavşakta durmamak (10), dikkatsiz sürüş yapmak (9), yakın takip (9) ve diğer etkenler (6) olarak sıralandı. Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarının 2 milyon 160 bin 500 TL olduğu belirtildi.

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise Lefkoşa’da 10, Gazimağusa’da 12, Girne’de 14, Güzelyurt’ta 3 ve İskele’de 6 olarak açıklandı.

Öte yandan, söz konusu tarihler arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 18 bin 460 araç sürücüsü kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 3 bin 30 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Rapor edilen suçlar arasında 1692 sürat, 115 mobil araç ile tespit edilen sürat, 10 tehlikeli sürüş, 12 dikkatsiz sürüş, 175 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 5 sürüş ehliyetsiz araç kullanma, 42 alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 15 sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 49 emniyet kemeri takmadan araç kullanma, 95 trafik levha ve işaretlerine uymama, 4 trafik ışıklarına uymama, 89 muayenesiz araç kullanma, 36 sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanma, 28 yolcu taşıma “T” işletme izinsiz araç kullanma, 3 özel eşya taşıma “B” işletme izinsiz araç kullanma, 30 görüşü engelleyici cam filmi kullanma, 19 ışık kurallarına uymama veya yetersiz ışıkla araç kullanma ile 726 diğer trafik suçları yer aldı.

Denetimler kapsamında toplam 265 araç trafikten men edilirken, 10 sürücü tutuklandı.