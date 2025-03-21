Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Down sendromunun bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğunu vurguladı.

Dinçyürek, Birleşmiş Milletler’in 2011 yılında aldığı kararla 21 Mart’ı Down sendromuna yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı artırmak amacıyla farkındalık günü ilan ettiğini belirterek, sosyal devlet anlayışı gereği erken tanı, özel eğitim, sağlık hizmetleri ve ailelere yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Down sendromlu bireylerin sevgileri ve yaşam enerjileriyle dünyaya renk kattığını ifade eden Dinçyürek, “Onlar bizlere karşılıksız sevginin en güzel örneklerini sunmaktadır. Toplum olarak yanlarında olup destek vermek, hayatlarını daha yaşanabilir kılmak hepimizin sorumluluğudur” dedi.

Dinçyürek, mesajında Down sendromlu bireyler ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, sağlık, mutluluk ve güzel yarınlar diledi.