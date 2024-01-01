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Bazı vatandaşlar deprem nedeniyle geceyi dışarda geçirmişti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün de 30 dakika içinde 4,4, 3,5 ve 4,5 büyüklüğünde 3 deprem meydana gelmişti.

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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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