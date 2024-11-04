Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kadir Çetin olayla ilgili bulguları aktardı.

Çetin, zanlı A.C.V'nin 1 Kasım 2024 tarihinde saat 20:00 raddelerinde Lefkoşa’da Surlariçi Mecidiye Sokak üzerinde hakkında dedikodu yaptığı gerekçesi ile Lefkoşa’da sakin M. S.’nin (E-52)’ yüzüne 3 kez yumruk vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının M.S.’nin aldığı yumruk darbesiyle yere düşüp kafasının beton zemine çarpması sonucunda kafa tasında çatlak oluşmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattığını mahkemeye aktardı.

Polis, müşteki M.S'nin beyin kanaması ve kafa tasında çatlak nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi serviste müşahede altına alındığını, tedavisinin ardından kendi isteği ile aynı gün taburcu edildiğini belirtti. Polis Memuru Çetin, zanlı A.C.V'nin derdest emri gereği tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde M.S.’nin yüzüne 3 kez yumruk attığını söylediğini aktardı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının birçok sabıkası olduğunu, 2023 yılı içerisinde polisi darp suçundan 4 ay, darp ve cinsel taciz suçundan da bir ay hapse mahkum edildiğini belirtti. Zanlının sabıka kaydını mahkemeye sunan polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise daha önce hiçbir davasından kaçmadığını ifade ederek, teminatla serbest kalmayı talep etti. Zanlı, “Bana namussuzunsun, şerefsizsin” dedi. Olay bu yüzden çıktı” şeklinde konuştu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının sabıka kaydına bakıldığında birden fazla benzer suç işlediğini, serbest kalması halinde suç işlemeye meyilli olduğunu belirterek, bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.