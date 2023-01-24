Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencileri, "Sosyal Medyadan Uzaklaş, İşle, Kazan ve Paylaş" projesiyle iyilikte yarışıyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 'İyilikte Yarışalım' projesine Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencileri ve öğretmenleri büyük bir özveriyle hazırlanıyor.

Projelerini hayata geçirmeye başlayan gençler, sosyal medyanın zararlarından uzaklaşıp, boş zamanlarını elişi ve geri dönüşüm etkinlikleriyle doldurarak üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar.Aynı zamanda israfı önleyerek, çevreyi koruma bilincini uyandırmak istiyorlar.

Yapmış oldukları elişlerini satacakları kapsamlı bir kermesin geliriyle, tekerlekli sandalye ve benzeri ekipmanlar alıp, engelli bireylerin de hayatına sevgiyle dokunmayı amaçlıyorlar.

Bu projeyi farklı zaman ve mekanlarda gerçekleştirerek, sürdürülebilir bir farkındalık projesi oluşturmayı hedefliyorlar.