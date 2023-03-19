5 Mart 2023 Pazar günü tüm burç yorumları! 5 Mart 2023 Pazar günü tüm burç yorumları!

Hala Sultan İlahiyat Koleji, Türkiye’de art arda meydana gelen depremlerden etkilenen depremzedelere destek olmak amacıyla kermes düzenleyecek.

Yarın gerçekleştirilecek olan kermesin tüm geliri depremzedelere bağışlanacak.

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