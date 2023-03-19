Yarın gerçekleştirilecek olan kermesin tüm geliri depremzedelere bağışlanacak.

Hala Sultan İlahiyat Koleji , Türkiye ’de art arda meydana gelen deprem lerden etkilenen depremzedelere destek olmak amacıyla kermes düzenleyecek.

5 Mart 2023 Pazar günü tüm burç yorumları!

5 Mart 2023 Pazar günü tüm burç yorumları!

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