Hala Sultan İlahiyat Koleji, Türkiye’de art arda meydana gelen depremlerden etkilenen depremzedelere destek olmak amacıyla kermes düzenleyecek.
Yarın gerçekleştirilecek olan kermesin tüm geliri depremzedelere bağışlanacak.
Hala Sultan İlahiyat Koleji, Türkiye’de art arda meydana gelen depremlerden etkilenen depremzedelere destek olmak amacıyla kermes düzenleyecek.
Yarın gerçekleştirilecek olan kermesin tüm geliri depremzedelere bağışlanacak.
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