Okuldan verilen bilgiye göre, öğrenciler “Sosyal Medyadan Uzaklaş, İşle, Kazan ve Paylaş" sloganıyla başladıkları projede, sosyal medyanın zararlarından uzaklaşıp yaptıkları el işleriyle engelli bireyler için tekerlekli sandalye almayı hedeflemişlerdi.

Bu hedeflerine kermesle el işlerini satarak ulaşan öğrenciler, okul müdürü Himmet Turgut, Müdür Muavini Hacer Çobanoğlu ve Proje Öğretmenleri Nurseza Erbay eşliğinde, 2 derneği ziyaret ederek, 5 adet tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

Açıklamada, Vakıflar İdaresi ile Milli Eğitim Bakanlığına da projeye öncülük ettiklerinden dolayı teşekkür edildi.