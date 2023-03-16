İktisatbank BTM İkinci Lig’de mücadele edecek kulüplerden Kumyalı Spor Kulübünde, Hüseyin Sesli başkanlığındaki yönetim kurulu, anlamlı bir karara imza attı.
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Kumyalı köyünün değerli kişilerinden, merhum iş insanı Halil Falyalı’nin ismi Kumyalı Kulübüne verildi.
Kumyalı Spor Kulübü’nün ismi alınan kararın ardından ‘Halil Falyalı Kumyalı Spor Kulübü’ oldu.
Tribün Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Halil Falyalı Kumyalı Spor Kulübü yeni sezona yönelik ilk antrenmanını 19 Mart Pazar günü saat 17.00’da Şehit Süleyman Gür Stadı’nda yapacak.
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