Merhum iş insanı Halil Falyalı’nın anısına 4 Şubat 2023 tarihinde Çelebi Atlı Spor Kulübü’nde ‘Engel Atlama Yarışması’ düzenlenecek.

Yarışma, Cumartesi günü saat 11.00’da başlayacak.

MHM Properties & Investment LTD. sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan yarışmada, birinci, ikinci ve üçüncüye para ödülü takdim edilecek.

Binicilerin kıyasıya yarışacağı ve dereceye girenlerin para ve kupa ile ödüllendirileceği yarışmada kategori ve ödüller şöyle sıralandı: