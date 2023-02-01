Merhum iş insanı Halil Falyalı’nın anısına 4 Şubat 2023 tarihinde Çelebi Atlı Spor Kulübü’nde ‘Engel Atlama Yarışması’ düzenlenecek.
Yarışma, Cumartesi günü saat 11.00’da başlayacak.
MHM Properties & Investment LTD. sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan yarışmada, birinci, ikinci ve üçüncüye para ödülü takdim edilecek.
Binicilerin kıyasıya yarışacağı ve dereceye girenlerin para ve kupa ile ödüllendirileceği yarışmada kategori ve ödüller şöyle sıralandı:
- 75 cm 18 Yaş Altı 1’incisi: 3000 TL
- 75 cm 18 Yaş Altı 2’ncisi: 2000 TL
- 75 cm 18 Yaş Altı 3’üncüsü: 1000 TL
- 75 cm 18 Yaş Üstü 1’incisi: 3000 TL
- 75cm 18 Yaş Üstü 2’ncisi: 2000 TL
- 75cm 18 Yaş Üstü 3’üncüsü: 1000 TL
- 90cm Arkadaş Parkuru 1’inciler: 3000 TL
- 90cm Arkadaş Parkuru 2’nciler: 2000 TL
- 90cm Arkadaş Parkuru 3’üncüler: 1000 TL
- 105cm Barajlı Parkur 1’incisi: 5000 TL
- 105cm Barajlı Parkur 2’ncisi: 4000 TL
- 105cm Barajlı Parkur 3’üncüsü: 3000 TL
- Jump Off: 10000 TL
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