Merhum iş insanı Halil Falyalı’nın anısına 4 Şubat 2023 tarihinde Çelebi Atlı Spor Kulübü’nde ‘Engel Atlama Yarışması’ düzenlenecek.

Yarışma, Cumartesi günü saat 11.00’da başlayacak.

MHM Properties & Investment LTD. sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan yarışmada, birinci, ikinci ve üçüncüye para ödülü takdim edilecek.

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Binicilerin kıyasıya yarışacağı ve dereceye girenlerin para ve kupa ile ödüllendirileceği yarışmada kategori ve ödüller şöyle sıralandı:

  • 75 cm 18 Yaş Altı 1’incisi: 3000 TL
  • 75 cm 18 Yaş Altı 2’ncisi: 2000 TL
  • 75 cm 18 Yaş Altı 3’üncüsü: 1000 TL
  • 75 cm 18 Yaş Üstü 1’incisi: 3000 TL
  • 75cm 18 Yaş Üstü 2’ncisi: 2000 TL
  • 75cm 18 Yaş Üstü 3’üncüsü: 1000 TL
  • 90cm Arkadaş Parkuru 1’inciler: 3000 TL
  • 90cm Arkadaş Parkuru 2’nciler: 2000 TL
  • 90cm Arkadaş Parkuru 3’üncüler: 1000 TL
  • 105cm Barajlı Parkur 1’incisi: 5000 TL
  • 105cm Barajlı Parkur 2’ncisi: 4000 TL
  • 105cm Barajlı Parkur 3’üncüsü: 3000 TL
  • Jump Off: 10000 TL