Haber Kıbrıs’ta yer alan habere göre, Gazimağusa’da 2017 yılının Ekim ayında yaşanan ve kamuoyunda büyük infial yaratan kadın cinayetinde, Hayrettin Özcömert ayrıldığı Halime Çetin’i satın aldığı av tüfeğiyle dört el ateş ederek öldürmüş, ardından aynı silahla yaşamını sonlandırmaya teşebbüs etmişti.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2018 yılında 35 yıl hapis cezasına mahkum edilen Özcömert’in istinaf başvurusu Yüksek Mahkeme’de görüşüldü.

Kararı, Yüksek Mahkeme heyeti adına Yargıç Beril Çağdal okudu. Heyet, oy birliğiyle alt mahkemenin verdiği 35 yıllık hapis cezasının “fahiş” olduğuna hükmetti.

Yüksek Mahkeme, sanığın cezasını 30 yıla düşürdü. İndirilen cezanın, sanığın mahkûmiyet tarihinden itibaren geçerli olacağı da kararda açıkça belirtildi.

Yargıç Beril Çağdal, alt mahkemenin sanığın sağlık sorunlarını ve düşük yaşam beklentisini hafifletici sebep olarak yeterince değerlendirmediğini kaydetti.

Olay

Gazimağusa’da 2017 yılı Ekim ayı içerisinde eski sevgilisi Halime Çetin’i planladığı cinayet sonrasında av tüfeği ile 4 yerinden vurup öldüren ardından kendi canına kıymaya kalkışıp konuşma ve nefes alma yetisini kaybeden Hayrettin Özcömert, 2018 yılında 35 yıl hapse mahkum edilmişti.