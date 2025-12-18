Üreticinin "kan ağladığını, üretim yapmaktan değil; ilgisizlikten, güvensizlikten, istikrarsızlıktan, beceriksizlikten, politikasızlıktan ve ayrımcılıktan" üretim yapmaya korkar olduğunu iddia eden Alioğlu, üreticilerin ayağa kalkmamaları halinde üzerlerinde oynanan oyunların artarak devam edeceğini savundu.

Üreticilerin asli görevinin üretimi ayağa kaldırmak olduğunu vurgulayan Alioğlu, “Olumsuz tavır ve ilgisizliğe karşı 22 Aralık’ta süresiz eylemlerimiz başlayacak.” ifadelerini kullandı.

“Üreticiler olarak narenciye üzerinden oynanan stratejik oyunları bozmalıyız” diyen Alioğlu, narenciyede "tekel, entrika ve oyunlar" yaşandığını iddia etti.

Cypfruvex’i bu oyunlara "alet olmakla" suçlayan Alioğlu, Cypfruvex’in rekabetçi olmak zorunda olduğunu belirterek, eleştirilerde bulundu.

- “Üretici üretim yapmaktan değil; ilgisizlikten, güvensizlikten, beceriksizlikten korkar oldu”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Cypfruvex'e eleştirilerde bulunan Alioğlu, Narenciye Koordinasyon Kurulu’nun aktif hale getirilmemesi, kasalı ürünlerin yurt dışına çıkışına katkı sağlanmaması ve üretici için rekabet ortamı oluşturulmaması halinde, ülkede narenciye üretiminin yok olmaya doğru sürükleneceğini belirtti. Alioğlu, tekel bir kaç kişinin zengin edileceğini ileri sürdü.

Alioğlu, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan’a yönelik eleştirilerde bulunarak, “Dört gün önce siz değil miydiniz, narenciyeye verilen önemin katma değerini artıracağını, sektörün geleceği açısından stratejik bir adım olduğunu söylüyordunuz? Hani Güzelyurt, narenciye üretim merkeziydi.” ifadelerini kullandı.

Alioğlu, “Üreticiler Birliği ne zaman ziyaret edildi? Cypfruvex üreticinin piyasadaki rekabet gücü olması gerekirken, sizler Cypfruvex’i ziyaret edip kontrol ettiniz mi?” şeklinde sorular yönelterek, bu işlerin uzaktan konuşma yapmaya benzemeyeceğini savundu.