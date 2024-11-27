Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Öztürkler, yakın koruma istememesi ile ilgili net konuştu…

“YAKIN KORUMA İSTEMİYORUM”… Yakın Koruma istemediği yönündeki açıklamaları da değerlendiren Öztürkler, “Daha önceden bu konuda hassasiyet oluşmuştu. Bir önceki dönemde Sayın Zorlu beyin böyle bir talebi olmuştu ve bu tartışmaları da beraberinde getirmişti. Benim koruma talebim yok. Polis Teşkilatına da bu konuda görüşümü bildirdim. Tarzım daha farklı, halkın içinden biriyim. Koruma halkla aranıza mesafe koymak demek. İnsanların eleştirilerinden de kaçmamak gerekir” diye konuştu.

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞIM DÖNEMİNDE ÇOK TEHDİT ALDIM”… İçişleri Bakanlığı döneminde tehditler aldığını da anlatan Öztürkler “bu tehditler deport edilen kişilerden geliyordu, geçen akşam bile oldu. Ben Polis Teşkilatına güveniyorum. Bazı mevkilere gelmişseniz bunlar normaldir” diye konuştu.

“YENİ MECLİS BİNASINA HİÇ GİTMEDİM”… Yeni Meclis binası ve ne zaman biteceği ile ilgili de konuşan Öztürkler, henüz hiç yeni Meclis binasına gitmediğini belirterek, önümüzdeki hafta gideceğini ve planlama çalışmalarını yapmaya başlayacaklarını söyledi. 2-3 Ay içerisinde binaların hazır olacağı bilgisini aldıklarını da sözlerine ekleyen Öztürkler, ‘teknolojik yapı ve taşınma süreçleri var. Taşınma süreciyle ilgili plan program var. Önce biz Meclis İç Tüzüğü ve bunla ilgili gerekli çalışmaları divanla yapacağız, sonra vekillerle paylaşıp en uygun tarihte 2025 yılı içerisinde yeni Meclis binasına taşınacağız’ diye konuştu.

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER