Usta oyuncu Haluk Bilginer ile Zuhal Olcay’ın ‘Kel Şarkıcı’ oyunu yine ertelendi. Haluk Bilginer’in koronavirüse yakalandığı, usta oyuncunun hastalığı dinlenerek ve ilaç kullanarak atlatmaya çalıştığı öğrenildi.

Maria filminden dolayı da ertelenmişti

Haluk Bilginer 2004’te boşandığı Zuhal Olcay ile yıllar sonra tekrar ‘Kel Şarkıcı’ oyununda bir araya geldi. Ancak Haluk Bilginer’e Angelina Jolie’nin yeni filmi ‘Maria’dan başrol teklifi gelince oyun ertelenmişti. Bu süreçte Bilginer, Yunanistan’daki film setiyle oyun provaları arasında mekik dokumuştu.

Posta’da yer alan habere göre; oyun sonunda sahnelenmeye başladı ancak Bilginer yoğun temposundan dolayı güçsüz düşüp COVID-19’a yakalandı. Bilginer koronavirüse yakalanınca oyunun sonraki gösterimleri yine ertelendi.

Usta oyuncunun hastalığı dinlenerek ve ilaç kullanarak atlatmaya çalıştığı öğrenildi.