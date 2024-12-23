56 yaşındaki ünlü şarkıcı Haluk Levent sevenlerini korkuttu. Sevilen sanatçının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Profesör Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu’nun yaptığı son dakika açıklasına göre, ünlü sanatçı Haluk Levent bu sabah göğüs ağrıları şikayetiyle hastaneye kaldırılarak müşahade altına alındı.

HALUK LEVENT'İN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Tedbir amacıyla müşahade altında tutulan ünlü şarkıcının durumu, yarın sabah yapılacak anjiyo sonrası netlik kazanacak.

Sanatçı, doktoru aracılığıyla hayranlarına korkulacak bir durum olmadığını belirtti. Sağlık durumunun birkaç gün içinde kesinleşmesi bekleniyor.

