Ünlü sanatçı, “Diva” lakaplı Bülent Ersoy, Les Ambassadeurs Hotel’de düzenlenecek ödül töreni kapsamında Kıbrıs’a geldi. Girne’de bulunan otelin bünyesindeki dünyaca ünlü restoran Shell Wi’de balık keyfi yapan Ersoy, Kıbrıs’ta en çok balık yemekten hoşlandığını dile getirdi.

Restoranda sunulan lezzetlerden ve hizmet kalitesinden oldukça memnun kalan sanatçı, restoranın şefini ve işletmecisini masasına davet etti. Tüm yemekleri ve servisi çok beğendiğini ifade eden Ersoy, başarılı hizmetlerinden dolayı ekibe teşekkür etti.

Bülent Ersoy’un Kıbrıs ziyareti ve Les Ambassadeurs Hotel’deki özel anları, davetliler ve misafirler tarafından da ilgiyle karşılandı.