Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltına alınan dernek başkanı Haluk Levent ve 20 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma, Haluk Levent'in 2017 yılında kurduğu sivil toplum kuruluşu Ahbap Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

"GAYRİMENKULLER AMACI DIŞINDA KULLANILDI" İDDİASI

NTV Muhabiri Baran Bila'nın aktardığına göre, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın da Levent'ten şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

8 sene önce uçak kazasında hayatını kaybeden kızı Mina Başaran'ın vefatından sonra 22 taşınmazdan oluşan kompleksi kimsesiz ya da yardıma muhtaç üniversite okuyan kız öğrencilerine bağışlamak için Başaran'ın Levent'in kapısını çaldığını ifade eden Bila, gayrimenkullerin değerinin 60 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

Başaran, bağışlanan gayrimenkullerin amacı dışında kullandığını ve savcılığa şikayette bulunduğu öğrenildi.

MASAK RAPORUNDAN AYRINTILAR

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda hesap hareketlerine ve hesap hacmine vurgu yapılıyor.

Raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı.

Raporda, MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Rapora göre sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.

"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi.

MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.

İŞLEM AÇIKLAMALARINDA HALUK LEVENT'İN ADI YER ALDI

Raporda dikkat çeken tespitlerden biri de banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu.

İncelemeye göre çok sayıda para transferinde; "Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen", "Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten", "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere" gibi ifadelerinin yer aldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği belirtildi.

MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi.

Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu ifade edilerek, "şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" değerlendirmesine yer verildi.

LEVENT'E YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR NELER?

Levent'e, “Dernekler kanununa muhalefet” “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Örgüt üyeliği” suçları yönetiliyor.

Başsavcılık açıklamasında Levent'in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz K. adına olduğu ve ünlü sanatçı tarafından kullanılan hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon lira para akışı tespitine yer verildi.

KAYNAK: NTV