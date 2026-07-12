İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ünlü müzisyen Haluk Levent tarafından 2017 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşu olan Ahbap Derneği’nde bir takım usulsüzlükler yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi.

HALUK LEVENT NEYLE SUÇLANIYOR?

Ahbap Derneğinin, depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolarlık bağış topladığı 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen de yapılması planlanan konutların bir kısmının hala tamamlamadığı ileri sürülüyor