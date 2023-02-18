Eski manken Deniz Akkaya, günlerdir deprem bölgelerinde yaptığı yardımlarla gündemden düşmeyen Haluk Levent'e yönelik sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak tepki toplaması ile gündeme geldi. Akkaya, binlerce takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını kapatarak herhangi bir açıklamada bulunmadı.

DENİZ AKKAYA VE HALUK LEVENT ARASINDA NE OLDU?

Akkaya, Haluk Levent'e yönelik "Duruşsuzluk böyle bir şey. Saklayacak şeyi olmayan adam gibi dik dur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan" dedi. Levent'in Sezgin Baran Korkmaz ile bir fotoğrafını yayınlayan Akkaya, "Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur" ifadelerini kullanmıştı. İddialara yanıt veren Levent ise "Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın. Köylerde donanlar, evsizler, yakınlarının cesedini bulamayanlar canhıraş. Whatsapp hatlarımız çığlık çığlığa. Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum Zamana yazık değil mi?" demişti. Ayrıca Levent, Akkaya'ya 5 milyonluk tazminat davası açıp bu parayı da depremzedeler için kullanacağını duyurmuştu.