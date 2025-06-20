Polisten yapılan açıklama şöyle:

“20.06.2025 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Hamitköy’de Gülörgü Sokak üzerinde bulunan bir şahsa ait ikametgahının balkonunda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu, 1 adet 3’lü plastik koltuk 1 adet tekli plastik koltuk tamamen, 1 adet 2’li ahşap koltuk, 1 adet tekli ahşap koltuk, 1 adet tekli plastik koltuk, 1 adet 4 kişilik ahşap masa, alüminyum sürme cam pencere ve kapı ile 3 m uzunluğunda 30 adet lambri ise kısmen yanarak zarar gördü. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup soruşturma devam etmektedir”