Hantavirüs salgını görülen gemiden tahliye sonrası Fransa'ya getirilen bir yolcudaysa hastalık belirtileri görüldü.

Fransız vatandaşı kişinin, Tenerife'den Paris'e yapılan uçuş sırasında belirtiler gösterdiği kaydedildi.

Ülkeler tahliye ettikleri vatandaşları için farklı önlemler alıyor.

Fransa hükümetinden yapılan açıklamaya göre, tahliye edilen vatandaşlar önce hastanede 72 saat karantinaya alınacaklar. Ardından 45 gün boyunca evlerinde izole olacaklar.

Kanarya Adaları'ndan Madrid'e uçakla getirilen 14 İspanyol vatandaşıysa, başkentteki bir askeri hastanede zorunlu karantinaya alınacak.

Türkiye Sağlık Bakanlığı da gemideki üç vatandaşın Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

Bu kişilerde "herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu" olmamasına karşın karantinaya alınacakları açıklandı.

Son tahliye uçuşunun bugün Avustralya'ya yapılması bekleniyor.

Gemide seyahat ederken ölen üç yolcudan ikisinde virüs tespit edilmişti.

Hondius gemisi, ilk yolcunun gemide hayatını kaybetmesinden bir ay sonra, dün Tenerife'teki Granadilla limanına yanaştı.

Yüzden fazla yolcu ve mürettebatın karaya çıkarılması için büyük bir operasyon yürütüldü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da tahliyeyi izlemek üzere Tenerife'e gitti.

Ghebreyesus, Tenerife halkının endişesini anladığını ifade ve "Endişeniz meşru, çünkü Covid deneyiminden kaynaklanan travma hala aklımızda" dedi.

Ghebreyesus, Amerika Birleşik Devletleri'nin hantavirüs salgını konusunda WHO'nun yönergelerine uymama kararının "riskler içerebileceğini" de söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) halk sağlığı riskinin düşük olduğunu savundu.