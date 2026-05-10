Bunlar da ilginizi çekebilir

Katar’a ait LNG tankerinin savaşın başından bu yana Hürmüz Boğazı'ndan ilk başarılı geçişi, küresel gaz piyasaları ve özellikle Güney Asya’daki alıcı ülkeler açısından kritik öneme sahip.

Katar’ın Ras Laffan limanından yüklenen iki LNG tankeri, Hürmüz Boğazı’na yaklaşmasının ardından rotasını değiştirerek Birleşik Arap Emirlikleri açıklarına geri çekilmişti.

Katar geçen ay Hürmüz Boğazı’ndan LNG sevkiyatını yeniden başlatmak için girişimde bulunmuş ancak İran’ın izin vermemesi nedeniyle tankerler geri dönmek zorunda kalmıştı.

Küresel enerji piyasalarının yakından takip ettiği Hürmüz Boğazı, Katar başta olmak üzere Körfez ülkelerinin enerji ihracatı açısından kritik öneme sahip.

Verilerde, tankerin bir sonraki varış noktasının Pakistan’ın Port Qasim limanı olacağı belirtildi.

Uluslararası denizcilik trafiği takip verilerine göre, Katar’a ait Al Kharaitiyat adlı LNG tankeri, Katar’ın Ras Laffan limanından hareket ettikten sonra Hürmüz Boğazı’nı geçerek Umman Körfezi’ne ulaştı.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.