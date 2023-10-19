Bu ülkede yaşayan herkesin kocaman bir aile olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Harmancı, Ülker Lefkoşa Maratonu’nun bir kez daha dayanışma örneği gösterdiğini söyledi.

Harmancı sözlerine şöyle devam etti: “Hepimizin üzerinde yitirdiğimiz çocuklarımızın, şampiyonlarımızın isimlerini yaşatma sorumluluğu var. Bu kez sadece Lefkoşa değil, memleket olarak söz verdik. Söz nedir? Söz inanmaktır, çalışmaktır, başarmaktır…

Söz; sözünü tutmaktır. Kayıtların başladığı ilk günden beridir ülkenin dört bir yanından ilgi ve dayanışma, tek yürek olduğumuzu gösteriyor. Bu memleketin gönlünden çıkan bu söz 22 Ekim’de gökyüzünden duyulacak, bu söz tutulacak.”

Sakallı: “Başkent belediyesi ve Başkan Harmancı, sosyal sorumluluk ve sporu kaynaştırdığı maraton ile ülkenin dört bir yanından herkesi araya getirmeyi başarmıştır”

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ise LTB ile birlikte ülkenin en büyük, en geniş kapsamlı, en iyi spor organizasyonuna imza attıklarını söyleyerek her geçen yıl daha da profesyonelleşen ve kendi katılım rekorunu kırdığını kaydetti. Başkan Sakallı: “Maratonun ölçeği Lefkoşa’dan çıkarak ülkesel hale geldi. Maratonda verilen söz her geçen gün büyüyor. Gerek belediyelerin yardımlaşması, gerek sponsorların değerli katkıları gerekse LTB ile Federasyonumuzun iş birliğinde yapılan organizasyonun alanda başarı ile ilerlemesi çok iyi bir ivme yakalamamıza vesile oldu. Başkan Harmancı sosyal sorumluluk ve sporu kaynaştırdığı maraton ile ülkenin dört bir yanından herkesi araya getirmeyi başarmıştır. Bunun diğer organizasyonlara örnek olmasını dilerim.”