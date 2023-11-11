LTB’den verilen bilgiye göre, çalışmaların değerlendirilmesi ve motivasyon amacıyla düzenlenen gecede Belediye Meclis Üyeleri yanında LTB Müdürü Fikri Özgüvenli, Müdür Muavini Ziya Güvenir ve Muhtarlar Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Ali Ülker de katıldı.

Harmancı gecede yaptığı konuşmada, başkent belediyesinin muhtarlara yönelik kurumsal yapısı sayesinde sürekli ve karşılıklı iletişimin ile dayanışmanın devam ettiğini kaydetti.

Muhtarların şehirde yaşayan herkesle birebir temasta olduklarına dikkat çeken Harmancı, hem şehirdeki sorunların çözümü hem de gelecek planlamasında muhtarların olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

Muhtarlarla birlik ve gönüldaşlık içerisinde olmaya, mevkilerin geçici olduğu bilinciyle, her şeyden önce dostlukları daim kılmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Harmancı, önümüzdeki hafta içinde muhtarlara bölge ziyaretlerinde buluşmaya devam edeceğini belirtti.