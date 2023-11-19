Mehmet Akif Caddesi’nin (Dereboyu) girişinde yapılaması planlanan alternatif yol çalışmaları devem ediyor… Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, çalışmalar kapsamında devlet tarafından kiralanan dereye ait kamusal alanın yapılan girişimler ve baskılar sonucu boşaltıldığını duyurdu.

LTB Başkanı Harmancı, “Burada biliyorsunuz ki AB finansmanı ile projesi tamamlanan Kanlıdere yürüyüş ve bisiklet yolu yakın zamanda kapsamlı şekilde uygulanamayacak olsa bile (projenin uygulanmasında ara bölgede yaşanan siyasi problemler), bizler projeye sadık bir şekilde parça parça gelişim yaratmaya yukardaki örnekte olduğu gibi devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Orijinal planda yer alan seyir terası ve yol/ dere kodunu kullanarak bir kafe oluşturma düşüncesinin ilk adımını alanı boşaltarak sağladıklarını kaydeden Harmancı, “Şimdi uygulama için kapsamlı bir çalışma yapacağız” açıklamasında bulundu.