Harmancı'nın açıklaması şu şekilde:

Herkese günaydın, yıl içinde 17 milyon Türk liralık asfalt ihalemiz tamamlandı, 44 milyon TL’lik yeni asfalt özkaynak ihalemiz de yayınlanmış durumdadır. Özellikle altyapısın tamamladığımız alanların yenilenmesine yaz aylarında öncelik veriyoruz.

Bunun haricinde Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve İşbirliği ofisinin 2025 hibe programından 15 Milyon Türk lirası değerinde Mehmet Akif Caddesi kaldırım yenileme programı için belediyemiz hak kazanmıştır, bu anlamlı katkı için de teşekkür ediyoruz, belediyeler arasında oldukça adil bir dağıtım yapılmıştır.

Geçen yaz çok kazdık bu yazı çok fazla asfalt ile geçireceğiz.