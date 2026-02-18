Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı, şehir genelinde asfaltlama çalışmalarına bu yıl yaklaşık 120 milyon TL bütçe ayrıldığını belirterek, hava koşullarının elverdiği her gün sahada olunacağını ifade etti.

Kemal Şemiler Caddesi’ne 147 Milyon TL’lik Dönüşüm

Kemal Şemiler Caddesi’nde 120 milyon TL’lik dönüşüm çalışması yapılacağını kaydeden Harmancı, ayrıca 27 milyon TL yatırımla yeni bir otopark inşa edileceğini açıkladı. Çalışmalar süresince trafik sıkışıklığı yaşanabileceğini belirten Harmancı, dönüşümün kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Kaymaklı’ya Spor ve Kardeşlik Parkı

Kaymaklı bölgesinde yapımı planlanan Spor ve Kardeşlik Parkı için 100 milyon TL yatırım öngörüldü. Parkta 2 futbol sahası, 3 basketbol sahası, 3 tenis kortu, 700 metre bisiklet ve yürüyüş yolu, fitness salonu ile çocuk oyun alanları yer alacak.

Kanlıdere Projesinde İkinci Etap Mart’ta

Kanlıdere Rehabilitasyon ve Lineer Park Projesi kapsamında ilk etapta 51,5 milyon TL yatırımla Ledra Palas Kapısı ile Osman Paşa Caddesi arasında kaldırım, yürüyüş ve bisiklet yolu çalışmaları sürüyor. Projenin dere kısmını kapsayan ve Lefkoşa Şehir Kulübü’nden Kızılbaş’a kadar uzanacak ikinci etap için Mart ayında ihaleye çıkılacağı belirtildi.

Kültür-Sanat Binası İçin İhale Başlıyor

Uzun süredir atıl durumda bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür-Sanat Binası için ihale sürecinin başlayacağı açıklandı. Yaklaşık 240 milyon TL yatırım öngörülen binanın, ülke genelinde kültür-sanat alanındaki önemli bir eksikliği gidermesi hedefleniyor.

Altyapı ve Çevre Yatırımları

Mehmet Akif Caddesi’nde 36,5 milyon TL yatırımla çift taraflı 800 metre kaldırım yapımı ve yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları sürüyor.

Kanalizasyon ana taşıyıcı hat yenileme çalışmaları 83 milyon TL yatırımla devam ederken, Haspolat bölgesindeki 2 kilometrelik alan ile ara bölgedeki 710 metrelik kısmın yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi’nde 83 milyon TL yatırımla 840 kW gücünde güneş enerji santrali kuruluyor. Yıllık 830 ton karbondioksit salınımının azaltılmasının hedeflendiği proje sayesinde tesisin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’si güneş enerjisinden karşılanacak.

Şehir genelinde 4 yeni mahalle parkı ile mevcut 1 parkın yenilenmesi de 60 milyon TL’lik yatırımla yıl içerisinde tamamlanacak.