Larnaka yakınlarında sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı.

Sotira köyünde saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazayla ilgili olarak, Güney’de yayın yapan In Cyprus’un haberine göre, 19 yaşındaki erkek sürücü yönetimindeki araç yoldan çıkarak beton çevre duvarına çarptı.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ile 20 yaşındaki bir diğer kadın yolcu ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.