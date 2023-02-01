LTB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki belediyeler ile Kıbrıs’taki belediyelerinin kurumsal ve karşılıklı saygıya dayalı iş birliğinin önemine vurgu yapılan görüşmede, bu yönde atılacak adımların yararlı sonuçlar getireceği belirtildi.

Görüşmede, hizmet odaklı projeler konusunda aktif işbirliğinin sağlanabilmesi konusunda ilerleme kaydedilmesi, bu yönde özellikle başkent Lefkoşa’nın kardeş belediyeleri ile diyaloğunun daha ileriye götürülmesinin sağlanmasının ele alındığı kaydedildi.

Mehmet Harmancı, konuyla ilgili açıklamasında, kurumsal ve karşılıklı saygıya dayalı iş birliğine önem verdiğini kaydetti.

Ülkede ve Türkiye’de son dönemlerde yaşanan siyasi gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Harmancı iki ülke yerel yönetimlerinin kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki çabaları için Tığlı ve Karabat’a teşekkür etti.