Haspolat'ta Çamurkent mevkiinde saat 13.55 sıralarında çöplük alanda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Sivil Savunma, Su İşleri Dairesi ve Lefkoşa Türk Belediyesine ait tankerler ve iş araçları ile müdahale edildi.

Yangın sonucu 17 dönümlük alan içerisindeki çöp, moloz ve kuru otlar ile yangının Uğur Koçak Ltd'e ait iş yerinin avlusuna sirayet etmesi sonucu ise kuru otlar, 20 adet palet ve plastik sulama hortumları yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

SİVİL SAVUNAM EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye Müdürlüğünün yardım talebi üzerine hemen olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri yangına, 8 personel, bir arazöz, bir yangına ilk müdahale aracı ve bir su tankeri ile birlikte müdahalede bulunuyor.