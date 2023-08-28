Tadilatı yapılan binayı ziyaret eden Harmancı, "Geçtiğimiz yıllarda Tanzimat Sokak’ta eski bir harabe bina için çıktığımız ihaleyi kazanarak merkez binalarını buraya muhteşem bir tadilat ile taşıyan birliğin başkan ve yönetim kurulu üyelerini canı gönülden kutluyorum" dedi.

Harmancı'nın açıklaması şu şekilde:

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği dinamik yönetimi ile hem kendi meslektaşlarının hakları hem de toplumun hak ve menfaatleri anlamında oldukça aktif bir görev yürütüyor.

Geçtiğimiz yıllarda Tanzimat Sokak’ta eski bir harabe bina için çıktığımız ihaleyi kazanarak merkez binalarını buraya muhteşem bir tadilat ile taşıyan birliğin başkan ve yönetim kurulu üyelerini canı gönülden kutluyorum. Tadilatı yapılan binanın içi hem değerlerimizi hatırlatıyor hem de Lefkoşa’nın kalbine iyi geliyor.

Lefkoşa’nın kalbine hoş geldiniz.