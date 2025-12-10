Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, yoğun yağışların ardından başkentte oluşan durumu değerlendirmek üzere Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın sunduğu Er Meydanı programına telefonla bağlandı.

Harmancı, 24 saati aşkın süredir tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirterek, özellikle Gönyeli Barajı’ndaki taşma riskinin kritik seviyeye ulaştığını vurguladı.

“YAĞIŞLAR BEKLENENDEN BİR GÜN ÖNCE GELDİ”

Harmancı, meteorolojinin öngörüsünden bir gün önce başlayan şiddetli yağmurların Lefkoşa’da ilk etapta ciddi bir sorun yaratmadığını ancak gece saatlerinde durumun değiştiğini söyledi.

03.00 sularında Gönyeli Barajı’nın taşmakta olduğu bilgisini aldıklarını belirten Harmancı, Kanlıköy göletinden gelen yoğun su akışının özellikle Yavuz Gonnolu Sokak’taki köprüyü tehdit ettiğini ve bu nedenle yolun trafiğe kapatıldığını ifade etti.

“GÖNYELİ BARAJI ARTIK KAPASİTESİNİN %30’U İLE ÇALIŞIYOR”

Lefkoşa’nın iki baraj ve ek olarak Dut Deresi’nin birleşme noktası olduğuna dikkat çeken Harmancı, taşkın riskini artıran asıl problemin göletlerde yıllardır biriken tortu ve kapasite kaybı olduğunu söyledi.

1962 ve 1963 yıllarında yapılan göletlerin kapasitesinin yıllar içinde dramatik şekilde düştüğünü belirten Harmancı, son tespitlere göre Gönyeli göletinin kapasitesinin 453 bin metreküpe kadar indiğini, bunun ise başlangıç kapasitesinin yaklaşık %30’una karşılık geldiğini ifade etti, “Kurak aylarda suyu tutması gereken göletler artık depolama görevini yerine getiremiyor. Bu bir milli servet kaybıdır ve şehirlerimizi tehlikeye atan taşkınların temel sebebidir.” dedi.

KRİTİK BÖLGELER: GÖÇMENKÖY – HASTANE HATTI

LTB Başkanı, şu anda kentteki ana sorunun Yavuz Gonnolu Caddesi ve Barış Caddesi ile Hastane Çemberi–Ortaköy Işıkları arasındaki yol hattında yaşandığını belirtti.

Bu bölgedeki yol kotunun dere seviyesinin altında kalması nedeniyle mevcut drenaj sistemleriyle çözüm üretilemeyeceğini, yalnızca büyük ölçekli bir altyapı yatırımıyla kalıcı çözüm sağlanabileceğini söyledi.

“DAĞYOLU TARAFINDAN YENİ BİR DERE AKMAYA BAŞLADI”

Harmancı, Kanlıköy’den gelen suya ek olarak Dağyolu tarafından yeni bir akış başladığını ve bunun dere debisini artırarak mevcut riskleri yükselttiğini ifade etti:

“Doğal olarak debi yükseldi, akış hızı arttı ve su yeniden birikmeye başladı.”

SABAHA KADAR YOĞUN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteorolojinin sabah 05.00’e kadar yoğun yağış uyarısını yineleyen Harmancı, dere yatakları, köprü başları ve su birikme riski taşıyan bölgelerin ekipler tarafından sürekli takip edildiğini söyledi.

LTB ekipleri üç vardiya düzeninde, yaklaşık 48 saattir kesintisiz çalışıyor.

GEÇİCİ BARINMA VE YİYECEK DESTEĞİ SAĞLANACAK

Olası olumsuzluklara karşı, LTB'nin KITOB (Kıbrıs Türk Otelciler Birliği) ve bazı butik otellerle iş birliği içinde geçici barınma ve yiyecek desteği planlarını tamamladığını açıklayan Harmancı, yurttaşlara mümkün olduğunca evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Harmancı, sözlerini tüm belediye çalışanlarına ve görev başındaki basın mensuplarına teşekkür ederek tamamladı.