Ülke genelinde etkili olan yoğun yağışlar ve seller nedeniyle birçok bölgede su baskınları yaşanırken, Gönyeli-Alayköy bölgesinde de taşkın riski arttı. Haber Kıbrıs’a konuşan Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu bölgede yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Yenikent bölgesinde yaşanan taşkının üç farklı noktadan gelen suyun birleşmesi sonucu meydana geldiğini söyledi. Amcaoğlu, güneyden gelen dere, Şehit Çocuklar arsası yönündeki akış ve Kanlıköy’den gelen suyun aynı noktada birleştiğini belirtti.

Amcaoğlu, IOS bölgesindeki derenin taşmasıyla birlikte suyun yol üzerinden yerleşim alanlarına yöneldiğini ifade etti. Belediye ekiplerinin riskli bölgelerde araçları kaldırdığını, suyun yönünü değiştirmek için çalışmalar yaptığını ve vatandaşları tek tek bilgilendirdiğini kaydeden Amcaoğlu, tüm ekiplerin sahada görev başında olduğunu söyledi.

Başkan Hüseyin Amcaoğlu, yağışın şiddetine bağlı olarak su seviyesinin kısa sürede değiştiğini belirtti. Amcaoğlu, yağışların durması veya azalması halinde su seviyesinin düşmesini beklediklerini, ekiplerin gece boyunca bölgede olacağını ve gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini vurguladı.