Gece boyunca özellikle üç kritik noktada belediye ekiplerinin yoğun mücadele verdiğini belirten Harmancı, şu anda dere seviyesinin düştüğünü ve riskin azaldığını açıkladı.

Kapanan yollarla ilgili de bilgi veren Harmancı, tek kapalı yol olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nin (Hastane çemberi – Ortaköy trafik ışıkları arası) temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açılabilecek durumda olduğunu bildirdi.

Meteorolojik gelişmelerin yakından takip edildiğini vurgulayan Harmancı, yaşanabilecek yeni olumsuzluklara karşı ekiplerin hazır beklediğini söyledi.