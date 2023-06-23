Lefkoşa'da bu sabaha doğru, çöpleri boşaltmak için duran çöp kamyonuna aracıyla çarpıp, ağır yaralanan 28 yaşındaki Veysel Can Sütcü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti...

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

LTB Başkanı Harmancı, “Gece maalesef ölümlü bir çarpışma sonucu genç bir kardeşimizi yitirdik. Belediye ekiplerimiz de saliselerle ifade edilebilecek şekilde bu çarpışmadan yara almadan kurtuldular” dedi.

Harmancı'nın açıklaması şu şekilde:

Dün gece maalesef ölümlü bir çarpışma sonucu genç bir kardeşimizi yitirdik.

Belediye ekiplerimiz de saliselerle ifade edilebilecek şekilde bu çarpışmadan yara almadan kurtuldular.

Hayatını kaybeden kardeşimize rahmet diler, acılı ailesine sonsuz sabırlar diliyorum.

Tüm emekçi arkadaşlarımıza da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.