Harnup Üreticileri Birliği Başkanı Bekir Bolatcan, harnubun taban fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Ülkede 2 aylık bir sürecin sonrasında fiyat belirlenirken üretici beklediği rakamı bulamadı.

Geçtiğimiz yıl harnup 24-27 TL bandında satılırken bu yıl ücret 20 TL’ye geriledi.

Bolatcan’ın açıklaması şöyle:

"Hükümetle yapmış olduğumuz uzun görüşmeler ve istişareler ardından harnubun taban fiyatını 20 TL olarak belirlemiş durumdadırlar. Bugün Genç TV’de Sn. Başbakan açıklamasını yapacaktır. Sn. Başbakana ve Sn. Tarım Bakanımız başta olmak üzere bu sürece katkı koyan ilgili tüm yetkililere, Kıbrıs Türk Harnup Üreticileri Birliği üyeleri adına teşekkür ederim."