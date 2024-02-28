UBP Milletvekili Dr. Hasan Küçük katıldığı bir tv programında, yükseköğrenim krizi ile ilgili görüşlerini paylaştı.

“Her zaman devlet kurumlarına inan, değer veren sistemse sıkıntıların kökten çözümünün taraftarıyım” şeklinde konuşan Küçük, Yükseköğretimde 0 tolerans ile ilerleyerek YÖDAK ‘ın kurumsal yapısının ve insan kaynağının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek diploma takip sisteminin getirilmesi, öğrenci takip sisteminin ise geliştirilmesi gerektiğini savundu.

“HEPİMİZ KAYBEDİYORUZ”

Basına yansıyan konuların ülkeyi yıpratabileceğini de ekleyen Dr. Küçük, “Hepimizin kaybettiğinin farkında değiliz. Hem siyaset üzerinden hem de kamuoyunun tam bilgisi olmadan basın tarafından yansıtılan tartışmalar 2024 -2025 eğitim öğretim dönemine yansıyacak. Biz hangi öğrenciyi karşılayacağız? Öğrencilerin az olması üretimi de sekteye uğratacaktır” Dedi.

“YÜKSEKÖĞRETİMDE 0 TOLERANS İLE BU KARA LEKE ORTADAN KALKMALI”

Yükseköğretim alanında ivedilikle hayata geçirilmesi gerekenler olduğunu savunan Dr. Küçük, “Yükseköğrenim üniversiteler olarak yorumlanmamalı toplum mühendisliği olarak düşünmeliyiz. Bu algıyı değiştirmez ve yükseköğretimdeki marka değerini hak ettiği yere getirecek eylemlere giremezsek, yeni yılda sadece yükseköğrenim değil ekonomik anlamda da ciddi sıkıntılarla boğuşacağız. Telafisi uzun yıllar sürecek. Yükseköğretimde 0 tolerans ile bu kara lekenin ortadan kalkması ve yükseköğretime kendi çocuğumuz gibi bakmamız gerekir” ifadelerine yer verdi.