Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, Kıbrıs’ta iki liderin yarın gerçekleştirecekleri görüşmeye ilişkin görüşlerini paylaştı.

Yeni geçiş kapısı açılması gündemiyle yapılacak görüşmenin bu çerçeve dışına çıkmaması gerektiğinin altını önemle çizen Taçoy, süreci müzakere masasına çevirecek yaklaşımların “boş heves” olduğunu kaydetti.

Yeni bir müzakere sürecine başlanması için gerekli koşuların ne olduğunun Türk tarafınca çok net bir şekilde ortaya konulduğunu anımsatan Taçoy, iki devlete ve egemen eşitliğe dayanan bir modelin artık kaçınılmaz olduğunu, yaşanan son bölgesel gelişmelerin de bu gerçeği belgelediğini vurguladı.

Hasan Taçoy, Rum Lider Hristodulidis’in samimi olmadığını ifade ederek, talep ettiği transit geçişlerin bir yerde dolaylı toprak talebi olduğunu kaydetti.

Taçoy’un açıklaması şöyle:

“Kıbrıs’ta taraflar bir kez daha bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında gerçekleşecek olan yarınki görüşme aslında son derece dikkatle seyredilmesi gereken bir süreçtir.

Görünen o ki, Rum tarafı görüşmeyi hayalini kurdukları ortama geçebilmek adına bir fırsat penceresi olarak görmektedir.

Bunu yapmış oldukları önerilerden oldukça net bir şekilde anlıyoruz.

İki taraf arasında Kıbrıs Türk tarafının inisiyatifi ile başlamış olan ve 20 yılı aşkın bir süredir sorunsuz devam etmekte olan serbest geçişlerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun kararıyla hayata geçmiş olduğunu kimse unutmamalıdır.

Dönemin Başbakanı Sayın Derviş Eroğlu’nun ortaya koyduğu iradenin ne kadar doğru olduğu geçen yıllar boyunca tüm kesimler tarafından görülmüştür.

O günlerde de uzlaşmaz bir tutum içerisine giren ve geçişlerin başlamasına karşı çıkan Rum Yönetimi yıllar içerisinde serbest geçişleri hep istismar etmiştir.

Şimdi yine benzer bir davranış biçimi geliştirmeye çalıştıklarını net bir biçimde görmekteyiz.

Birleşmiş Milletler’in konuya gösterdiği yakın ilgiyi saptırarak konuyu başka bir yöne çekmek niyeti aslında çok yabancı olmadığımız bir tutumdur. Geçmişte de benzer davranışlara şahit olduk ve halen oluyoruz.

Rum Yönetimi Başkanı samimiyetten yoksundur. Niyeti geçişlerin kolaylaştırılmasına yönelik adımlar atmak değil, Kıbrıs Türk tarafını bir kez daha sonuçsuz müzakerelere sürükleyerek masaya hapsetmektir.

Kıbrıs Türk tarafı yeniden müzakerelerin başlamasına ilişkin koşulları çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu koşullar Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından da güçlü bir şekilde desteklenmektedir.

Umarım akl-ı selim galip gelir ve Kıbrıs’ta her iki tarafın kendi devletinde, kendi egemenliğinde ve kendi bağımsız ekonomisinde huzur içerisinde yaşamasını sağlayacak bu koşullar komşularımız tarafından da kabul görür.

Ama bugünkü zihniyetleri ne yazık ki bu noktadan uzaktır.

İnsani bir konu olan geçişlerin daha da kolaylaştırılması için yapılan teklife “transit geçiş” talebi ile karşılık verilmesi bunun sonucudur.

Her iki halkın da kullanabileceği geçiş kapısı yerine, sadece bir tarafın kendi iç ulaşımını kolaylaştıracak bir uygulama talep edilmesi anlaşılmaz olduğu kadar da düşündürücüdür.

Bu yaklaşım bir yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sınır güvenliğini sulandırma çabası, diğer yandan da dolaylı bir şekilde toprak talebidir.

Samimiyetten yoksundur.

Umarım Sayın Hristodulidis ve onun temsil ettiği Rum zihniyeti bir an evvel insani çizgilere gelir ve nesiller boyu süren Kıbrıs meselesi de böylelikle sonlanır.

İki liderin yarınki buluşması asla bir müzakere masası yolu değildir, olmamalıdır.

Kıbrıs’ta müzakere masasının yeniden kurulmasının koşulları BM yetkilileri dahil herkes tarafından çok iyi bilinmektedir.

Dileğim, Ada’daki somut gerçekler çerçevesinde ortaya konulmuş olan bu koşulların kabul görmesi ve her iki halkın da geleceğe bu yolla ulaşmasıdır.”