Hasan Tosunoğlu, oğlunun yöneticisi olduğu şirketin, ihale sürecinde en uygun teklifi verdiğini ve ihalenin Merkezi İhale Komisyonu tarafından onaylandığını belirtti. Tosunoğlu, “Devlet, öngörülenin oldukça altında bir fiyata bağlanan ihale sayesinde büyük bir kazanç elde etti. Anlaşılan birileri bu durumdan rahatsız oldu” ifadelerini kullandı.

İhalenin sonuçlanmasının ardından sürecin tuhaf bir hal aldığını söyleyen Tosunoğlu, yaşanan gelişmelerin bir itibarsızlaştırma kampanyasına dönüştüğünü iddia etti.

“Bu Saldırıdan Yüz Akıyla Çıkacağız”

Polisin, ihale sürecinde sunulan belgelerde sahtecilik yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattığını hatırlatan Hasan Tosunoğlu, oğlunun avukatının mahkemede bu iddiaların asılsız olduğunu dile getirdiğini vurguladı. Konunun yargıda netlik kazanacağını belirten Tosunoğlu, “Bizi yıkamayacaklar, bu saldırıdan yüz akıyla çıkacağız” dedi.

Kamuoyunda konuyla ilgili çeşitli yorumlar yapıldığını belirten Hasan Tosunoğlu, kesinleşmemiş bir dava hakkında peşin hüküm verilmesini eleştirerek, “Kimisi politik, kimisi farklı amaçlarla bu konuya pervasızca dahil oluyor. Masumiyet karinesi ilkesini hatırlatmayı bile lüzumsuz görüyorum” dedi.

“Çok Yakında Konuşacağız”

Açıklamasının sonunda, ilerleyen süreçte tüm detayları kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade eden Hasan Tosunoğlu, “Bu konuda konuşacak çok şeyimiz var. Çok yakında ve bütün açıklığıyla konuşacağız” diyerek tartışmaların süreceğine işaret etti.