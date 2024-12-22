Tosunoğlu, Lefkoşa Hidden Garden’da yapılan toplantıyla ilgili açıklamasında 533 kişinin daha DP’den istifa ettiğini belirterek, “Bundan sonraki yol haritasını çizerken istifa eden yol arkadaşlarının sesine kulak vereceğini” söyledi.

Etkinlikte yaptığı konuşmada DP’ye yönelik eleştirilerini yineleyerek, partinin örgütlerden ve tabandan koparıldığını savunan Tosunoğlu, ülkeye hizmet sunacak bir siyaset anlayışına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Hasan Tosunoğlu, "Otuz yıldır birlikte yürüdüğümüz bir yol var. Bu yolda bir kültür, bir gönül birliği inşa ettik. Bu ülkenin değerleri uğruna verdiğimiz mücadelenin son zamanlarda bir erozyona uğradığını, ezildiğini ve ufalandığını hep birlikte gördük ve görmekteyiz" dedi. Antidemokratik yaklaşımların çökmeye mahkum olduğunu söyleyen Tosunoğlu, bugün yanında kalan az sayıda kişinin de çok yakında parti başkanından desteğini çekeceğini iddia etti.

Tosunoğlu, ülkenin ekonomik buhran içerisinde bulunduğunu, çalışanın ve üretenin ciddi sıkıntıdan nasibini aldığını kaydeden Tosunoğlu, yaşananlara isyan etmemenin mümkün olmadığını dile getirdi. Tosunoğlu, her politikacının görevinin ekonomik çöküşten, doğru ekonomik politikaları yürüterek, ülkesini, vatandaşını, halkını ve evini kurtarmak olduğunu söyledi.

Tek dertlerinin partiyi ve ülkeyi daha iyi bir noktaya getirmek olduğunu kaydeden Tosunoğlu, şöyle devam etti:

“Çocukların açlıktan bayıldığı bir ülkede yaşamak bana hicap verir ve ben bunu kabul edemem. Siyasetçinin bu sorunları düzeltmek için çalışması gerekir. Bu topraklar, bu değerler hepimizin ve bu ülkede açlıktan çocuklar bayılmamalı. Bu noktada ekonomik sorunlarımızı düzeltebilecek yeni alanlara ve yeni inançlara ihtiyacımız var, yoksa yaptığımız hiçbir şeyin anlamı yok. Bu noktada savaşacağım ve bunları düzeltmek hepimizin boynunun borcudur."