Hasipoğlu, yaptığı açıklamada 15 yıla yakın süredir tamamlanamayan spor salonunun, Başbakan Ünal Üstel’in göreve gelmesinin ardından yarım kalan projelerin bitirileceğine yönelik verdiği söz doğrultusunda tamamlandığını vurguladı.

“2011 yılında temeli atılan Esentepe Kapalı Spor Salonu, aradan geçen yıllara ve değişen hükümetlere rağmen bitirilememişti. Sayın Başbakanımızın ortaya koyduğu irade sayesinde bir söz daha tutuluyor. Bu tesis en geç 1 ay içerisinde gençlerimizin hizmetine açılacaktır” dedi.

110 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Toplam 110 milyon TL’lik dev yatırımın, bölge gençliği için önemli bir kazanım olduğunu belirten Hasipoğlu, spor altyapısının güçlendirilmesinin hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Esentepe – Çatalköy bölgesindeki gençlerin modern ve donanımlı bir tesise kavuşacağını kaydeden

Hasipoğlu , muhalefet vekillerinin gelip bu tesisi incelemeye tavsiyesinde bulundu.