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UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV'de Çiğdem Aydın'ın konuğu oldu, Maraş'ta üç otelin işletmesinin, Türk iş insanlarına verilmiş olmasını değerlendirdi.

Hasipoğlu konuyla ilgili şunları kaydetti:

"O otellerin hiçbiri kullanımda değil. Madem ki iki taraf anlaşmış biz de bu satışların önünü açmalıyız. Kalkınmada öncelikli bölge yapmalıyız, Teşvik vermeliyiz. Örneğin Bafra gibi. Ben otel anahtarı teslim edeceksem herşeyi de tesis etmem lazım. Ciddi yatırımlar yapıldı Türkiye'nin desteğiyle. Bir tek kanalizasyon konusu kaldı. Artık kamu dışında özel sektöründe Maraş'a girmesi lazım. İkinci ayağa artık geçmek durumundayız."

"Maraş Türkleştirilsin, Vakıflar Türklerle anlaşsın"

Maraş'ta vakıf malları olduğunun hatırlatılması üzerine de konuşan Hasipoğlu, şöyle dedi:

"Vakıflar bildiğim kadarıyla 6 dosyada taraf oldu. Ama Maraş'ta şu an 500'den fazla başvuru var. O 6 dosya pilot dava olarak verilecek, Vakıflar da taraf oldu. Vakıflar, "Ben de toprağın sahibiyim ama adamlar üzerine bina yaptı" diyorlar. Vakıfları burada göz ardı edemeyiz. "Benden haksız olarak çıkarıldı bu tapular zamanında" diyorlar. Diyelim ki Rum sattı, Vakıfların hakkı saklı kalmak kaydıyla yine satış yapılabilir. Amaç Türkleştirmekle mal Rumdan çıksın, alan Kıbıslı Türkle Vakıflar'ı anlaştıralım. Bu zaten eleştirilere de yanıt verecek bir hamledir. Türkler işletmeleri satın alsın, mallar Türkleştirilsin, Vakıflarla alan Türk anlaşsın."