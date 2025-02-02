Karar’da İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023 sonrası başlattığı ve 15 ay devam eden saldırıların hayal edilemez bir insani krize neden olduğu, özellikle masum kadın ve çocukların Gazze’deki en büyük kurbanlar olduğu kaydedildi.

AKPA İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyulduğunu ifadeyle, tüm taraflara kalıcı barışa ulaşılabilmesi için gerekli adımları atma çağrısında bulundu.

AKPA Heyet Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Gazze Raporunun görüşülmesi ve oylanması sırasında Filistinli Milletvekili ve Diplomat, Bernard Sabella ve Ahmed Abuhashish ile birlikte Filistin için görüşme ve oylama sürecini Avrupa konseyi sıralarında yanyana oturarak takip etti.

Gazze’de çocuk, kadın ve esirlere yönelik insani krize acilen son verilmesini talep eden önerge 90 evet, 18 hayır oyuyla meclis kabul edildi.

Yapılan konuşmalarda ve bölgeye yapılan ziyaretlerde – “Her gün 10 çocuk bir veya iki bacağını kaybettiğini, 480 gün boyunca büyük acı ve işkenceye tanık olunduğunu, 15 aydır bölgenin her gün bombalandığını, yüzde 70’i kadın ve çocuklardan oluşan 47 binden fazla kişinin öldüğü belgelerle ortaya konuldu .

Raporun onaylanması sonrası açıklama yapan Hasipoğlu şöyle konuştu:

İsrail ve yandaşı bazı ülkelerin şiddetli itirazlarına rağmen, raporun oy çokluğu ile onaylanmasının ardından, İki Filistinli vekilin heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi. iki Filistinli vekille birlikte mecliste yan yan oturarak onların heyecanına ortak oldum. Artık Filistin’de iki devletli çözüm modelinde yeni bir dönem başlıyor. Filistinlilerin hayatlarını ve evlerini yeniden inşa etmek için gerçek barışa ve başta Anavatanımız Türkiye olmak üzere hakkaniyete inanan ülkelerin desteğine ihtiyaç duyduklarını biliyorum. Filistin’li kadınlarının ve çocukların artık göçebe hayatlarının son bulup barış içinde yaşama hakkları gerçekleşmelidir. Avrupa Konseyi’nde Gazze Raporunun görüşülmesi ve oylanması sırasında Filistinli kardeşlerimiz, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti AKPA heyetlerine verdiğimiz desteklerden dolayı bizlere teşekkür ettiler. Yolları açık olsun …