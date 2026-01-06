Meclis’in bir sonraki toplantısı 12 Ocak Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.

-Uluçay

Güncel konuşmaların yapıldığı Meclis'in bugünkü oturumunda, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu konuşma yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay, ekonomi, çarşı ve siyasetteki gelişmeleri değerlendirdi.

Ekonominin en çarpıcı noktasının dün açıklanan enflasyon oranları olduğunu kaydeden Uluçay, Venezuella ile alakalı ABD’nin hareketinden duyduğu endişeyi de dile getirdi.

KKTC’nin altı aylık enflasyon oranının yüzde 21.66 olarak açıklandığını hatırlatan Uluçay, bu rakamın maaşlara yansıyacağını kaydetti ve asgari ücretin de bu çerçevede ele alınarak belirleneceğini söyledi.

Aralık ayı enflasyonun yüzde 3.39 olduğunu ve en yüksek artışın lokanta ve oteller grubunda yaşandığını anlatan Uluçay, gıdanın ise yüzde 0.92 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Türkiye’deki enflasyon rakamlarını da paylaşan Uluçay, Türkiye’de ortaya konan enflasyon hedefinin tutmadığını söyledi.

KKTC’de Aralık ayı enflasyonun yüzde 3.39 olduğunu yineleyen Uluçay, Temmuz ayında da Aralık ayında olduğu gibi en yüksek artışın lokanta ve oteller grubunda yaşandığını, Ağustos’ta en yüksek artışın gıda grubunda, Eylül ayında ise en yüksek artışın eğitim grubunda yaşandığını aktardı.

Satın alma gücüne olumlu yansıması açısından yapılan düzenlemelerin raf fiyatlarını artırdığını belirten Uluçay, hane halkının ücret artışını elde etmeden fiyatların arttığını vurguladı. Uluçay, bir takım desteklerin fiyat artışlarının yoğun olduğu sektörlerde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bir süre önce Güney Kıbrıs’ta asgari ücretin 88 Euro’luk artışla bin 88 Euro’ya çıktığını aktaran Uluçay, geçen yıl Güney Kıbrıs’ta da satın alma gücünün düştüğünü belirtti.

“Uluslararası hukukun bir parçası olmak için mücadeleye devam etmeliyiz.” diyen Uluçay, adanın uluslararası hukukun parçası olmak zorunda olduğunu vurguladı.

-Hasipoğlu

Uluçay'dan sonra söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da, asgari ücret belirleme sürecinin başladığını anımsattı.

Dün İstatistik Kurumu’nun enflasyon oranını yüzde 39.45 olarak açıkladığını ifade eden Hasipoğlu, şu anda dövizde de bir çıkış olduğunu belirtti.

KKTC’de yapılacak artışla asgari ücretin, Rum tarafında uygulanan asgari ücretin üzerine çıkacağını kaydeden Hasipoğlu, hedefinin asgari ücret rakamının bir uzlaşı ile belirlenmesi olduğunu söyledi.

Geçmiş dönemlerde çıkan enflasyon oranları ile asgari ücrete yapılan artış oranlarını paylaşan Hasipoğlu, hayat pahalılığı oranının asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir veri olduğunu ancak tek unsur olmadığını kaydetti.

-Derya

CTP Milletvekili Doğuş Derya ise, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemiyle söz aldı.

Bugün bir araba galerisinin kurşunlandığını anımsatan Derya, “Bu kaçıncı?” diye sordu. Derya, Hükümeti organize suç örgütleri ile ilgili önlem almamakla suçladı, Başbakan Ünal Üstel’e de eleştirilerde bulundu. Derya, ABD ile Venezulla arasında yaşananlara da dikkati çekti.

"Otokratik kültürün" ülkeye de getirildiğini belirten Derya, Ceza Yasası değişikliği ile ilgili ciddi endişeler bulunduğunu, Kıbrıs Türk medyasının ve bireylerin ifade özgürlüğünün risk altına girdiği bazı düzenlemeler olduğunu kaydetti. Derya, bu değişikliklerin “copy-paste” olarak gelmiş olabileceği ihtimalini de dile getirdi.

-Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu yeniden söz alarak eleştirilere yanıt verdi.

Ceza Yasası’nda tutukluluk hallerinde hücrelerin daha iyi bir hal alması, teminat şartlarında iyileştirmelerin olması, mahkemeye çıkarılan zanlıların fotoğraf ve isimlerinin yayımlanmaması, elektronik kelepçe uygulanması getirilmesi gibi konularda düzenlemeye gidildiğini anlatan Hasipoğlu, ifade özgürlüğünün kendileri için de son derece önemli olduğunu vurguladı.

2020 yılında belli gruplara yönelik nefret söylemi düzenlemesinin yapıldığını kaydeden Hasipoğlu, vatandaşa yönelik nefret söylemi için de bir düzenleme olacağını belirtti.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Sami Özuslu da, öngörülen cezaların basın, ifade ve düşünce özgürlüğünü tehdit ettiğini ifade ederek, Ceza Yasası’ndaki sıkıntılarla ilgili Barolar Birliği’nin onayı olup olmadığını sordu.

Bakan Hasipoğlu ise, “Onayı vardır demedim. İstişare yaptık.” dedi.

-Derya

Yeniden söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, nefret söylemi suçunun bir grubu aşağılayan, hedef haline getiren bir suç olduğunu kaydetti. Derya, bir siyasi bir suç işlemişse bununla ilgili bir vatandaşın veya gazetecinin yorum yapmasının nefret suçu olmadığını vurguladı. Derya, ifade özgürlüğü ile nefret söyleminin birbiriyle karıştırılmamasını istedi.

Derya, altı ayda bir başbakan, bakanlar ve milletvekillerinin mal varlıklarını kamuoyuna açıklamasına yönelik düzenleme yapılması çağrısında da bulundu.

UBP’nin demokrasi ile ilgili bir gailesi olmadığını savunan Derya, hükümeti istifaya çağırdı.

-Hamzaoğulları

Meclis Genel Kurulu’nda “2024 yılının Eylül ayından günümüze kadar küçükbaş üreticileri ve toplu taşımacılık yapanların sıkıntıları” konulu son konuşmayı yapan CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, hükümeti eleştirdi ve erken seçim çağrısı yaptı.

Öğrenci taşımacılığında ve küçükbaş hayvancılıkta gelir kaybı yaşandığını belirten Hamzaoğulları, taşımacılıkta yılda bir kez ödeme yapıldığı için, döviz kurunun değişmesi sebebiyle kaybın yükseldiğini söyledi.

Tarım Bakanlığı’nın, hayvancılar ve üreticilerle istişare yaparak, bala ile silaj temini konusunda karar üretmesi gerektiğini kaydeden Hamzaoğulları, arpa temini ve kredili arpa alımı konusunda hükümetin herhangi bir çalışması olup olmadığını sordu.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.