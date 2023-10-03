UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, kongrede, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapss, Lordlar Kamarası Üyesi Daniel Hannah, milletvekilleri, Muhafazakar Parti üyesi Kıbrıslı Türkler ve diğer siyasilerle de bir araya gelen Hasipoğlu, kongrede ilk kez “KKTC vekili” olarak bir de konuşma yaptı.

Panelde, AK Parti Genel Başkan Vekili, İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Koray Ertaş ve İngiltere’de yaşayan Freedom- Fairness Düşünce Kuruluşu Eş Başkanı Çetin Ramadan da kongrede birer konuşma yaptı.

Hasipoğlu, kongrede yaptığı konuşmasında, İngiltere’de yaşayan yaklaşık 300 bin Kıbrıslı Türk’ün sorunlarını ve beklentilerini gündeme getirdi, Kıbrıslı Türklerin, İngiliz Parlamentosu’na artık bir milletvekili göndermesinin vaktinin geldiğini söyledi.

Brexit’ten sonra İngiltere’nin Kıbrıs siyasetinde daha cesur adımları atması gerektiğine vurgu yapan Hasipoğlu, garantör ülke İngiltere’nin Kıbrıs’ta gerçekten çözüm istediğini her fırsatta gösteren Kıbrıs Türk halkının yapıcı tutumunu gayet iyi bildiğini vurguladı.

İngiltere’nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu, KKTC’nin egemen eşitlik temelinde çözüm talebine karşı önyargılı davranmamasını istediklerini ifade eden Hasipoğlu, egemen eşitliğin tarihten gelen kazanılmış bir hak olduğunu kaydetti.

2004 Annan Planı sürecinde Kıbrıslı Türklere verilen sözleri hatırlatırken, doğrudan uçuş konusunda artık İngiltere’nin somut adımlar atması gerektiğini ifade eden Hasipoğlu, Commonwelth Oyunları’na da Kıbrıslı Türk sporcuların katılmasını istediklerini sözlerine ekledi.