UBP’den yapılan açıklamaya göre, Hasipoğlu, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen toplantıda oy birliğiyle kabul edilen Ankara Deklarasyonu ile KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin TÜRKPA’da gözlemci üyeliğinin ilan edildiğini bildirdi.

Hasipoğlu, Genel Kurul’da bulunan Meclis Başkanı Zorlu Töre ve CTP Milletvekili ve Grup Başkanvekili Sıla Usar İncirli ve Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve kendisinin ülke adına tarihi bir güne tanıklık ettiğini kaydetti.

- Macaristan’dan sonra ikinci gözlemci üye

Bu onay ile TÜRKPA’ya Macaristan’dan sonra ikinci gözlemci üye olan devlet statüsünün elde edildiğini belirten Hasipoğlu, “Başta TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop’a ve bundan sonra devletimizi uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için beraberce yol yürüyeceğimiz ve bizlerin üyeliğine olumlu oy veren Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan Meclis heyetlerine teşekkürü borç bilirim” dedi.

TÜRKPA’ya ilişkin bilgiler aktaran Hasipoğlu, şunları kaydetti:

“Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 21 Kasım 2008 tarihinde İstanbul’da yer alan Dolmabahçe Sarayı’nda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ev sahipliğinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyeti Parlamento Başkanlarının imzaladığı anlaşma ile kurulmuştur.

TÜRKPA, bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü ve devlet sınırlarının ihlal edilmezliği, eşitlik, birbirinin iç işlerine karışmama ilkelerine saygıyı benimser. Üye ülkelerin birbirleriyle ve üçüncü taraflarla işbirliğini bu ilkelerin ışığında yürütmeyi kabul eden bir birliktir.

TÜRKPA, parlamento diplomasisinin geliştirilmesi suretiyle, üye ülkeler arasındaki mevcut bağları her alanda güçlendirmeye katkı sunar. Ülkelerin siyasi, hukuki ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi; tabii kaynakların tam ve verimli kullanılmasının sağlanması ve böylece refahın yükseltilmesi; sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin ilerletilmesi TÜRKPA'nın temel amaçları arasında yer almaktadır.”

- Çeşitli asamble ve birliklerle ilişkiler başlatma imkanı

Hasipoğlu, TÜRKPA’nın gözlemci üye olduğu; Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği, Asya Parlamenter Asamblesi ve Parlamentolar Arası Birlik Teşkilatları ile bu sayede ilişkiler başlatma ve geliştirme imkanına sahip olunacağına dikkat çekti.

Oğuzhan Hasipoğlu, siyasi ilişkilerin yanında TÜRKPA’nın Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği üyeliği olduğundan, meslek örgütler ve belediyelerin de kendi alanları ile ilgili olarak bağlantılar kurabileceğini vurguladı.

Hasipoğlu, “Bu üyeliğimiz ile birlikte devletimizi haksız izolasyonlardan kurtarmak ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için bıkmadan, sabırla mücadelemize devam edeceğiz” dedi.